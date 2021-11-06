Россияне вспомнили о свадебной моде в СССР

Старое фото новобрачных у Грибоедовского ЗАГСа в Москве вызвало у россиян воспоминания о свадьбах в советское время. Снимок выложили в Facebook-группе «Московские переулки».

Пользователи вспомнили, что в СССР считалось модным расписываться во Дворце бракосочетания в Малом Харитоньевском переулке. «В 1982 году ждали три месяца с момента подачи заявления», — вспомнила одна из пользовательниц. Другая юзерша отметила, что в 1987 году они с будущим супругом приезжали к Грибоедовскому ЗАГСу на первом поезде метро ранним утром, чтобы успеть записаться на церемонию.

Комментатор, выходившая замуж в этом Дворце бракосочетания, рассказала, как одевались невесты в те годы. «Мода была на платья-пампушки, но на мне был белый костюм-тройка. Мини, конечно, и фата — красоты неописуемой», — отметила женщина. Одна из пользовательниц рассказала, что ее мать тоже выходила замуж в коротком платье и с прической а-ля Брижит Бардо. «Невесты в мини — это дерзко и красиво», — заключила она. Кроме того, многие вспомнили, что в то время было популярно подъезжать к ЗАГСу на автомобилях «Волга» и «Чайка».

Нашлись те, кто не стал во времена молодости следовать свадебным трендам. Юзерша рассказала, что жила в соседнем доме с популярным Дворцом бракосочетания и в какой-то момент устала слушать музыку Чайковского, которой традиционно приветствовали всех новобрачных. «Расписываться пошли в обычный районный ЗАГС — без "Чайки", фаты и белого платья. И Чайковского», — вспомнила женщина.

Ранее фото еврейских свадебных гуляний в московском дворе обрадовало россиян. Пользователи сети пожелали счастья молодоженам и вспомнили, что когда-то радостные события массово отмечали на улицах.