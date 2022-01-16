Россияне вспомнили советские новогодние подарки для детей

Чемоданчик с детским подарком с Кремлевской елки, датированный 1957 годом, натолкнул россиян на воспоминания. Пользователи обсудили, что им дарили на Новый год в советское время. Об этом они рассказали в Facebook-группе «Москва — та!»

Многие комментаторы отметили, что помнят чемоданчики с конфетами, которые раздавали на елках. Некоторые добавили, что хранят их по сей день. «Нитки и швейные принадлежности в нем хранили, потом, лет через 12, когда облез, в гараж перекочевал», «А у меня квадратный сундучок. Живет на даче. В нем — нитки, иголки и прочее для рукоделия», «Берегу до сих пор», — поделились пользователи.

Москвичи рассказали, что сундучки, банки и коробки со сладостями были одними из самых желанных и любимых подарков советских детей. «Обычно по пять-семь раз ходили на елки каждый год», — отметила одна из пользовательниц. Женщина рассказала, что елки с представлениями, конкурсами и подарками оставили такое яркое впечатление в ее памяти, что до сих пор иногда снятся ей.

Ранее россияне вспомнили о Кремлевской елке для отличников. Пользователи рассказали, что когда-то билет на такое мероприятие был наградой для избранных учеников.