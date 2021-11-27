Россияне вспомнили способ уборки опилками в московском метро

Жительница Москвы опубликовала пост-воспоминание в группе в Facebook о временах, когда в московском метро для уборки использовали мокрые опилки.

Она также приложила несколько фотографий, на которых изображены работницы метрополитена с большими метлами для уборки опилок и специальными пылесосами, благодаря которым удавалось чистить станции. «Я тоже помню опилки, много где ими убирали. Воспоминания из детства», «Опилки еще в 2000-х были», «Помню и опилки, и тетенек с красными круглыми семафорками на платформах, и запах метро», — прокомментировали юзеры.

Некоторые из подписчиков сообщества задались вопросом, что это за способ и для чего необходимо было рассыпать по вестибюлям и лестницам опилки. Более осведомленные россияне уточнили, что такая система позволяла подметать пол практически без поднятия пыли.

Ранее архивное фото банкета на одной из станций московского метро озадачило пользователей сети. На появившейся в сети фотографии изображен остановленный эскалатор, между лестницами которого стоит одноразовая посуда с остатками еды и напитков. На ступенях и в вестибюле расположились люди разного возраста: кто-то в строгих костюмах, кто-то в более повседневной одежде — футболках и джинсах. Некоторые из них курят.