Россияне вспомнили знаменитые столичные чебуречные

«Мы ходили с одноклассниками после школы, наверное, весной в конце девятого класса, чебуреки, а кто-то из мальчишек кружку пива еще брал для всех, и вроде в школьной форме все были», — написала подписчица паблика.

«Кафе моего детства и юности, всегда по выходным особенно летом с родителями посещали это кафе, а еще кафе мороженое, очень теплые воспоминания», — добавила комментатор.

Один из интернет-пользователей вспомнил, что позади этой знаменитой чебуречной располагалась танцевальная площадка. «Билет стоил 80 копеек (два пива), поэтому мы перелезали через трехметровый забор, а дружинники иногда нас ловили. Славные были времена», — заключил юзер.

В начале августа сообщалось, что рост цен на чебуреки в знаменитой торговой точке на Ярославской улице рядом с ВДНХ возмутил местных жителей. Отмечалось, что стоимость чебуреков выросла на 20 процентов.

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