Россияне вспомнили свои школьные перекусы советских времен под фото с молоком

Старая фотография с изображением молока в пакетах-пирамидках, опубликованная в Facebook-сообществе «Перово Новогиреево Ивановское Вешняки Новокосино Измайлово - полезное» напомнила россиянам о советских временах и о том, чем они перекусывали после школы.

Подписчики обсудили цены на молоко в СССР: «Помню их еще тепленькими. А еще было "васильковое", стерилизованное, за 20 копеек», «В авоське по 10 штук несли, забивали нижнюю полку холодильника. Стоило 16 копеек», «16 копеек, да. А на заводе у нас ежедневно "вредникам" по утрам его выдавали бесплатно».

Многие отметили, что та упаковка протекала: «Когда покупали, обычно проверяли пакет, капает или нет, чтобы взять целый», «Вечно уголок пакета протекал и капал», «Да, упаковка была слабая, в отличие от нонешней. Зато продукты были действительно со знаком качества».

Других россиян фотография натолкнула на воспоминания о том, чем они питались, будучи советскими школьниками: «А в школе на завтраки были такие же маленькие пакетики и язык, слоеная длинная булочка!», «А еще сливки в стеклянных бутылках и с ржаным свежим хлебом. Полбуханки хлеба и бутылка сливок, и можно почти целый день играть на улице!», «Раньше родители пошлют в магазин, возвращаешься: хлеб откусан, довеска от колбасы нет, молоко почти выпито. Вот жизнь была!».

И только один юзер оставил негативный комментарий: «Полная параша была, и кефир был невкусный в стекле с алюминиевой крышкой... Из того, что стало сейчас хуже, отмечу только сырокопченую колбасу».

Ранее россияне вспомнили легендарную шашлычную «Ингури» на Ленинском проспекте в Москве, где во времена Советского Союза продавали очень вкусные чебуреки.