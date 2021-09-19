Россияне вспомнили свою «охоту» на иностранные джинсы

Многие рассказали, как в те годы «охотились» за иностранными джинсами. Один из пользователей вспомнил, что стоял в очереди и купил в Столешниковом переулке джинсовую куртку. Мужчина отметил, что та была «неубиваемая» и прослужила ему 20 лет. «Сносу не было много лет», — прокомментировал качество старого денима другой юзер.

«Мои первые Rifle с кроликом на кармане мне родители купили именно там. Я в девятом классе тогда училась, после школы поехали», — вспомнила одна из юзерш. Другая комментатор добавила, что в начале 90-х модель джинс Rifle стоила около 25 долларов. «Я свои до сих пор на даче ношу», — добавил один из подписчиков.

Нашелся пользователь, рассказавший, что покупал свои первые джинсы еще в 70-х годах до открытия подобных магазинов. Тогда они стоили 75 рублей. «Вам дешево достались. Девушка в группе купила за 120 рублей. Стипендия — 40 рублей», — заметил один из комментаторов.

Ранее живший в Москве хорват Невен Чрвенкович вспомнил, как его семья добывала дефицитные товары в СССР. Иностранец рассказал, что дома у его родителей всегда лежали редкие товары — пластинки, американские сигареты и джинсы. Эти вещи мать и отец Чрвенковича «распределяли по целой сети разных людей», чтобы иметь возможность хорошо питаться и доставать билеты «на все, что угодно».

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