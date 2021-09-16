Живший в Москве иностранец вспомнил «охоту» за дефицитом

Отец Чрвенковича был представителем СССР в крупной югославской компании «Экспортдерево». Семья приехала в Москву в 1974 году. Отца, мать и двоих сыновей поселили в высотном здании для дипломатов и сотрудников иностранных организаций рядом с проспектом Мира. Чрвенкович вспомнил, что их жизнь в столице по меркам тех времен была роскошной.

Иностранец рассказал, что его отец получал зарплату в долларах, которые нельзя было вывезти из СССР, но и купить на них что-то в Москве было затруднительно. Его мать «охотилась» за дефицитом, привлекая к помощи продавщиц, к примеру, принося им в подарок колготки. Взамен семья мальчика получала из-под прилавка специально отложенные продукты.

Иностранец отметил, что для таких случаев его родители хранили дома и другие редкие товары — пластинки с иностранной музыкой, американские сигареты и даже джинсы. «Эти подарки мама с папой распределяли по целой сети разных людей, при помощи которых мы могли тут нормально питаться и доставать билеты на все, что угодно», — поделился Чрвенкович.

Ранее директор Гёте-Института в Москве немка Хайке Улиг, переехавшая в Москву в начале 80-х, вспомнила об очередях в советских магазинах. Улиг рассказала, что на прилавках не было многих товаров, а ей, как иностранке, слабо владеющей русским, приходилось тяжело.

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