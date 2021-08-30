Россияне вспомнили знаменитый пивной бар

Снимок Большого Афанасьевского переулка в 1977 году натолкнул россиян на воспоминания о находившемся там знаменитом московском пивном баре «Жигули». Фото опубликовали в Facebook-группе «Москва — та!».

«Какие там были креветки», — с ностальгией заметил автор поста. Ему возразили, что в «Жигулях» креветки переваривали. «Зато были и чищеные. В металлических судках», — отметил другой пользователь. Кто-то вспомнил, что в баре подавали вкусную свиную отбивную, «шницель по-милански».

Один из пользователей заметил, что все советские бары были «культовыми и легендарными», как и весь общепит в целом. «Время было такое», — заключил комментатор. Нашлись те, кому не нравилось в «Жигулях». Мужчина рассказал, что это было «пафосное» место с «хамоватыми» официантами. «Москвичи в Жигули ходили редко», — поддержал комментатора другой юзер, добавив, что ему не нравились посетители пивного бара, когда он бывал там в конце 80-х.

Ранее москвич написал статью, в которой рассказал(https://moslenta.ru/news/moskvich-nazval-pyat-samykh-byudzhetnykh-piteinykh-zavedenii-goroda-04-08-2021.htm о пяти самых бюджетных питейных заведений города. В список вошли «Хинкальная» на Садовнической, «Цыпа» на Покровке, «Дружба» в Панкратьевском переулке, кафе на Преображенском рынке и «Парос» на Спартаковской.

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