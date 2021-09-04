Россияне встали на защиту исторического здания и получили поддержку

Житель столицы обратился к градозащитникам с призывом воспрепятствовать разрушению исторического здания на углу Тверской улицы и Старопименовского переулка в Москве. О ситуации, которой он и его жена стали свидетелями, мужчина рассказал в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

Так, вместе с супругой они увидели, как рабочие с помощью ломов и альпинистского оборудования ломали лепнину на фасаде здания. «При этом штукатурка и камушки летели на припаркованные внизу машины. Видимо, собственники пытаются признать дом аварийным и своими силами портят его исторический фасад», — возмутился автор поста. Россияне вызвали полицию и написали заявление, но получили «отказной».

Подписчики сообщества поддержали мужчину и посоветовали обратиться в Архнадзор, позвонить на горячую линию столичного департамента культурного наследия, написать заявление в прокуратуру, а также обратиться к муниципальным депутатам за поддержкой.

Пользователи сети сочли происходящее «варварством» и «преступлением». Одна из подписчиц вспомнила, как в июле 2020 года в этом здании был пожар. «Говорят, поджог был, но внешне фасад не пострадал, кровля тоже», — написали в комментариях.

Другие исторические здания в столице продолжают реставрировать. Так, ранее стало известно, что в одном из особняков XIX века, расположенном в Мещанском районе столицы, уже начались ремонтные работы.

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