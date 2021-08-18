Исторический особняк XIX века отреставрируют в Москве

«Начали с демонтажа поздних перегородок, укрепления фундаментов и расчистки стен и потолков. Во время этих работ реставраторы обнаружили сохранившийся исторический карниз. Находка позволит более точно вернуть дому исторический облик», — пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В здании отреставрируют каменную кладку, окна, двери, печные трубы и кровлю. Также проведут восстановление утраченных кирпичных труб, расчистят фасады, заделают трещины и вернут исконный цвет строения — горчичный. Завершить работы по комплексной реставрации исторического здания планируется до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что ко Дню города в Москве закончат благоустройство острова Балчуг. Здесь поменяли подсветку и освещение, убрали под землю провода, организовали современные остановки с беспроводной сетью и розетками. Также провели благоустройство зданий и улиц. Кроме того, предстоят работы по высадке деревьев и кустарников.

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