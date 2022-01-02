Россияне вышли на улицу и раздали подарки детям

Двое москвичей решили поздравить детей своего района. Россияне вышли на улицу, чтобы раздать маленьким жителям столицы игрушки. О поступке соседей рассказала одна из жительниц Тушино в районной группе в Facebook.

«У метро “Планерная”. Наши креативные земляки. Третий день стоят», — пояснила автор поста.

Подписчики сообщества поддержали инициативу и назвали авторов идеи героями. «Счастья вам, добрые люди! Здоровья!», «Какие молодцы!», «Спасибо вам!» — писали пользователи в комментариях. Некоторые предположили, что за три дня акции ее авторы успели замерзнуть, и предложили подержать их в честь праздника горячительными напитками.

Ранее сотрудница Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина на личной странице в Instagram рассказала, что дети с онкологическими заболеваниями получили вместо подарков телепередачи «Модный приговор» пустые коробки.