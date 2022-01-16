Россияне высказались о нано-покрытии на полу в столичных подъездах

Россиянка сообщила о пропаже нового напольного покрытия из ее подъезда в Москве в Facebook-группе «Таганка. Соседи». В комментариях под ее постом пользователи рассказали о похожих случаях в их домах. Некоторые высказали предположение, что теперь пришло время нано-покрытий.

«Меньше суток понадобилось, чтобы украсть из подъезда новое напольное противоскользящее покрытие! Не успел директор ГБУ "Жилищник Таганского района" отчитаться о том, что «выполнены работы по замене напольного противоскользящего покрытия и беспрепятственное открытие и закрытие двери обеспечено», как неведомые третьи силы заменили новое покрытие на старое и заново сломали дверь подъезда. Виртуозно!» — написала рассказчица.

«А у нас нет и не было никакого покрытия. Катаемся в тамбуре на льду! Хороший аттракцион на устойчивость. Раньше хоть картон стелили, а теперь дворники все подчистую сдают в макулатуру», — поделилась подписчица интернет-сообщества, выразив надежду, что пока никто из ее соседей не разбил голову, нормальное покрытие у них все же появится. «У нас вообще в подъезде заменили внутри лифта все стены, а следующей ночью все сняли и поставили старые! Ни камеры не помогли, ни жалобы», — поделился опытом россиянин.

«Может и у вас постелено, только вы об этом не знаете», — иронично заметил другой участник дискуссии. «Да, наверное, постелено нано-покрытие, такое нано, что мы его не видим и не чувствуем», — ответили ему.

Несколько пользовательниц признались, что не ждут, пока покрытие постелет управляющая компания. «У нас все напольные покрытия в подъезде мои, то есть я их покупала», «А я сама на помойке коврик нашла и постелила», — написали они в комментариях.

Ранее россияне дали советы по борьбе с вандалами в подъездах.