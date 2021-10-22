Россияне высказались о причинах драки дагестанцев с пассажиром метро

Среди других возможных причин нападения дагестанцев россияне назвали большое число приезжих, чувство безнаказанности у зачинщиков, безразличие окружающих и агрессию.

При этом 67 процентов россиян высказали мнение, что в подобных случаях необходимо вмешиваться сразу, как только была замечена грубость и несправедливость. 22 процента не хотят принимать участие в чужих конфликтах, однако выступают за то, чтобы вызвать полицию и дождаться правоохранителей.

Большинство опрошенных считает, что зачинщиков драки в метро необходимо лишить свободы. Остальные высказались за денежный штраф, принудительные работы и арест. При этом молодые россияне от 18 до 24 лет реже выступают за тюремное заключение для дагестанцев, напавших на москвича.

Более трети россиян сообщили, что в последние месяцы сталкивались с ситуациями, когда кто-то начинает грубить и разжигать конфликт в чей-либо адрес. Для предотвращения подобных случаев необходимо уделять внимание воспитанию в семье и школе, а также улучшить работу полиции, заявили опрошенные.

Ранее трое дагестанцев напали на москвича Романа Ковалева в вагоне метро и избили его ногами, сломав молодому человеку нос и кости лица. Причиной драки стало то, что Ковалев заступился за девушку, которую оскорбляли приезжие.

Инцидент получил широкую огласку: на случившееся отреагировали в Кремле, а пострадавшему вручили медаль «Доблесть и отвага»