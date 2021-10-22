Россияне высказались о причинах драки дагестанцев с пассажиром метро
Более чем две трети россиян слышали о конфликте дагестанцев с пассажиром московского метро, сообщил ВЦИОМ по результатам опроса. Главной причиной произошедшего, по мнению каждого третьего соотечественника, стало бескультурье.
Среди других возможных причин нападения дагестанцев россияне назвали большое число приезжих, чувство безнаказанности у зачинщиков, безразличие окружающих и агрессию.
При этом 67 процентов россиян высказали мнение, что в подобных случаях необходимо вмешиваться сразу, как только была замечена грубость и несправедливость. 22 процента не хотят принимать участие в чужих конфликтах, однако выступают за то, чтобы вызвать полицию и дождаться правоохранителей.
Большинство опрошенных считает, что зачинщиков драки в метро необходимо лишить свободы. Остальные высказались за денежный штраф, принудительные работы и арест. При этом молодые россияне от 18 до 24 лет реже выступают за тюремное заключение для дагестанцев, напавших на москвича.
Более трети россиян сообщили, что в последние месяцы сталкивались с ситуациями, когда кто-то начинает грубить и разжигать конфликт в чей-либо адрес. Для предотвращения подобных случаев необходимо уделять внимание воспитанию в семье и школе, а также улучшить работу полиции, заявили опрошенные.
Ранее трое дагестанцев напали на москвича Романа Ковалева в вагоне метро и избили его ногами, сломав молодому человеку нос и кости лица. Причиной драки стало то, что Ковалев заступился за девушку, которую оскорбляли приезжие.
Инцидент получил широкую огласку: на случившееся отреагировали в Кремле, а пострадавшему вручили медаль «Доблесть и отвага»