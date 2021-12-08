Россияне выступили против запрета сдавать квартиры «только славянам»

Россияне массово возмутились запрету сдавать квартиры «только славянам», о котором объявил популярный сервис аренды недвижимости ЦИАН. Свое недовольство они высказали в приложении GooglePlay, поставив сервису единицы и написав отрицательные отзывы.

Прежде всего, ЦИАН обвинили в русофобии и дискриминации. «Мерзко, что менеджеры считают право распоряжаться собственным имуществом за расизм», «Не думаю, что ваш бизнес прямо в гору попрет от этих сомнительных нововведений про национальную принадлежность», — выступили против запрета пользователи. Арендодатели заявили, что являются владельцами частной собственности и вправе самостоятельно устанавливать требования для арендаторов.

Однако нашлись те, кто оценил нововведение сервиса. «Замечательное приложение после вчерашних новостей! Так и надо с расистами!» — восхитился один из комментаторов. Впрочем, такую позицию в комментариях выразило меньшинство.

Ранее сервис по аренде недвижимости объявил, что с 1 февраля 2022 года запретит делать пометку «только славянам» в объявлениях о сдаче квартиры. После этого активисты проекта «Покупай у своих» обратились в ФАС, заявив, что ЦИАН нарушает права потребителей.