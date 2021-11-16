Россияне заметили цветущий в ноябре белый шиповник

Жительница Москвы выложила в группу Facebook «МОСКВА МОЯ» фото, сделанное в районе Чистых прудов в Москве. На снимке изображен городской пейзаж, на первом плане —клумба с кустарниками, на фоне по-осеннему желтых листьев выделяются белые цветы шиповника, а на заднем плане виден трамвай.

Автор подписала свою фотографию словами: «И снова чудо в ноябре — цветет белый шиповник. И мимо несется синий трамвай…».

Пользователи выразили удивление и восхищение. «Какая красота!», «Ведь для чего-то он зацвел вдруг в ноябре, и ты его увидела», «Это маленькое чудо и радость для поддержки и преодоления жизненных невзгод», — написали комментаторы под постом.

Некоторые отметили, что снимок с точки зрения постановки кадра и колористики хорошо дополнил синий трамвай: «Без трамвая было бы не то!».

Одна из жительниц написала, что в Аптекарском огороде тоже все еще попадаются цветущие растения, в том числе и ромашки.

Ранее фото «сельской идиллии» в центре Москвы восхитило пользователей сети.