Россияне заметили исчезновение дедушек

Жительница Москвы в группе «Москва и москвичи» в Facebook подняла тему исчезновения дедушек в городе. Многие юзеры поддержали ее, отметив, что сейчас дедушки уже не такие, как раньше.

«Мы многое растеряли. В каталоге потерь — самое неожиданное. Куда-то исчезли дедушки. Дедушка — это ведь не просто муж бабушки. Это добрый человек с умными глазами, седой бородой и натруженными руками», — пишет автор топика. Женщина заметила, что тенденции современного мира таковы, что место настоящих дедушек в наши дни заняли стареющие пьющие мужчины.

«Да, беда! Подтверждаю как дедушка пяти прекрасных внуков — нас мало», «Просто дедушки помолодели внешне и в ушанках не ходят. А с бородами теперь ходят молодые посетители барбершопов, кавказцы и попы», «Читая комментарии, понимаешь, что исчез образ прежнего дедушки, но главное: исчезли будущие дедушки, за ними и бабушки. Наступает время бездедушья и безбабушья», — прокомментировали юзеры. Однако нашлись и те, кто был не согласен с москвичкой, приведя в пример своих дедушек — отцов, которые прекрасно ладят с внуками и выполняют свою роль на «отлично». «Наш дедушка лучший», «Не могу сказать, что исчезли дедушки. Скорее соглашусь с тем, что внуки не очень хотят проводить с нами время. У них гаджеты и все такое», — отметили они.

Ранее снимок пожилого мужчины с бородой и в чалме, сидящего на лавочке в метро на станции «Театральная», вызвал ассоциации у пользователей сети с персонажем известной сказки про старика Хоттабыча.