Россияне заметили исчезновение московских бабушек

Публикация москвича в Facebook-группе «Москва – та!» натолкнула россиян на размышления об исчезновении московских бабушек, «настоящих арбатских старушек». Многие юзеры отметили, что в современной столице практически не осталось женщин этого типа.

Автор топика напомнил о москвичках 1970-х годов, составив портрет типичной бабушки того времени. По представлению тех лет, это женщина на пенсии, работавшая когда-то детским библиотекарем. Теперь она живет в квартире в переулке Сивцев Вражек и может не выходить из дома просто так, ведь продукты ей приносит сын. Такие москвички нередко сидели в кресле возле старого фортепиано со стопками нот и читали классику. Ее ежедневный путь проходил мимо булочной и антикварных магазинов, а также театра имени Евгения Вахтангова, где она беседовала с костюмершей.

«От костюмерши — к зоомагазину, где пионеры покупали рыбок. Они: "Айда на Москву-реку? А старушка вежливо трещала: "Дети! Вы что же не москвичи разве, из лесу родом? У нас говорят, на МосквА-реку"… И она, и ее сверстницы в ношеных горжетках, с театральными биноклями в муфтах, с пальцами в серебре, в немыслимых шляпках и старомодных очках, но с прямыми спинами, — вдруг раз, да исчезли», — отмечает автор топика, добавляя, что после них, скорее всего, уже не осталось той подлинной, неторопливой и взыскательной Москвы.

Многие согласились с мужчиной и отметили, что те самые настоящие арбатские дамы уже давно в другом мире. «Я уж сам старый, с Арбата. Со школьных лет еще помню арбатских стариков и старушек», «Пусть останется память об «арбатских старушках». По ним проехали революция, кровавый террор, война, борьба с безродными космополитами, зачастую издевательства соседей по коммунальной квартире», «Как жаль, что Москва теряет свое истинное лицо той поры. Москвичей совсем уже мало в Москве. Увы», — прокомментировали юзеры.

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