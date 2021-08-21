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Россияне заметили сборку самолета посреди Москвы

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Россияне заметили сборку самолета посреди Москвы
Фото: страница Airport/Sokol Da Neighborhood в Facebook

Сборку настоящего военного истребителя заметили из окон своих домов жители района Сокол на севере Москвы. Фотографию строительных работ опубликовали в районной Facebook-группе Airport/Sokol Da Neighborhood.

«Площадь ДК МАИ, собирают самолет», — написал автор поста.

В комментариях интернет-пользователи стали гадать, зачем собирают самолет. «Дипломная работа», «Это ко Дню знаний», — написали участники группы.

Большинству участников переписки понравилась идея строительства самолета. «Круть! СУшечка», — написала москвичка.

Ранее в августе в сети стала популярной видеозапись, на которой мужчина под музыку бодро подтягивается, зацепившись руками за багажное отделение самолета в аэропорту Домодедово.

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