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Россияне заметили винную елку на улицах Москвы

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Россияне заметили винную елку на улицах Москвы
Фото: страница «Сокольники Соседи» на Facebook

Елку, собранную из бутылок вина, на улице Русаковской заметила одна из жительниц столицы. Россиянка опубликовала фото в Facebook-группе «Сокольники Соседи» и удивила пользователей сети.

Участники сообщества высоко оценили необычную новогоднюю елку. «Ух, ты! Здорово!», «Шикарная», «Класс», — писали москвичи в комментариях. Одна из подписчиц вспомнила старое новогоднее стихотворение: «Елочка, елка лесной аромат! Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас!». «Каждой бутылочкой», — поправила другая участница группы.

В комментариях пользователи опубликовали еще одно фото винной елки. Оказалось, что рядом с ней разместилась шахматная доска с большими фигурами. Комментаторы предположили, что оригинальное новогоднее оформление создали сотрудники одного из местных магазинов.

Ранее жители Подмосковья заметили праздничную елку, составленную из машин ДПС.

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