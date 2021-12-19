Россияне заявили о нелюбви к денежным подаркам на Новый год

Только 20 процентов россиян заявили, что хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос банка «Русский стандарт».

48 процентов респондентов отметили, что предпочитают получить на праздник заранее обговоренный с близкими подарок. Более 30 процентов россиян подчеркнули, что любят сюрпризы.

В прошлом году денежный подарок хотели получить в два раза больше респондентов — 45,5 процента.

Кроме того, 90 процентов россиян рассказали, что при подготовке к праздникам покупают скидочные и акционные товары, обращая внимание на декабрьские спецпредложения. Готовиться к Новому году 64 процента респондентов начинают с украшения дома. На втором месте в списке идет закупка подарков. Только четыре процента россиян заявили, что закупают еду на праздничный стол заранее.

Ранее была названа средняя сумма затрат москвичей на новогодние подарки. Жители столицы заявили, что готовы отдать около 17 тысяч рублей.