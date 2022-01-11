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Россияне заявили о желании зарабатывать более 150 тысяч рублей в месяц

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Россияне заявили о желании зарабатывать более 150 тысяч рублей в месяц
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Россияне назвали оптимальную сумму желаемого ежемесячного дохода, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования популярного сервиса по подбору персонала и поиску работы.

По данным аналитиков, в среднем жители страны хотят получать 166 тысяч рублей в месяц. «Значительные различия есть в желаемых зарплатах мужчин и женщин. В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 187 тысяч рублей, а женщины — 138 тысяч рублей», — говорится в материале. В Москве мужчины хотят зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц, а женщины — 157 тысяч. На данный момент разница предпочтений в заработке между мужчинами и женщинами составляет 26 процентов.

Ранее в январе назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Одни из самых высоких зарплат оказались у Java-разработчиков в «Сбере» — 320 тысяч рублей.

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