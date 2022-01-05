Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

В Москве назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса по подбору персонала и поиску работы.

По данным источника, одни из самых высоких зарплат в Москве у Java-разработчиков в «Сбере» — 320 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь опыт разработки на языке программирования Java от трех лет. Компания предоставляет корпоративный ноутбук, регулярное обучение и страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний.

Менеджер по работе с государственными заказчиками может претендовать на зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Зарплату в 250 тысяч предлагают ведущему менеджеру по работе с ключевыми клиентами, установщику межкомнатных дверей и гувернантке, которая будет работать с 12-летним ребенком, говорится в сообщении.

Исследование также показало, что зарплату до 250 тысяч рублей может получать руководитель портфеля проектов в IT-компании. А дезинфектор может зарабатывать от 210 тысяч рублей в месяц. Среди требований работодатель указал среднее профессиональное образование и опыт работы на аналогичной должности не менее года.

Ранее россияне возмутились зарплате, которую предложили в объявлении на должность консьержа в Москве.