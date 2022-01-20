Россиянин купил гараж с трупом в Подмосковье

Россиянин купил гаражный бокс в подмосковном Красногорске и обнаружил в нем человеческий труп. Об этом в четверг, 20 января, рассказал Telegram-канал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на представителя ГСУ СК России по Московской области.

В ходе следствия было установлено, что прежний хозяин помещения ни при чем. Тело спрятал арендатор, снимавший гараж несколько лет назад. Он же и является убийцей.

«Следствием и судом установлено, что в августе 2015 года обвиняемый на почве ревности к своей сожительнице совершил убийство их общего знакомого. Он нанес потерпевшему несколько ударов в область туловища и головы, а затем задушил мужчину. После совершенного преступления злоумышленник перевез тело погибшего в арендуемый им гаражный бокс, где закопал и засыпал смесью пескобетона, положив сверху линолеум», — сообщили в ведомстве.

Виновного приговорили к девяти годам колонии.

Ранее согласившийся помочь следствию убийца отправился в колонию строгого режима.