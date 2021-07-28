Россиянин нашел способ отблагодарить олимпийских чемпионов и попал на видео
Россиянин, болеющий за национальную сборную на Олимпиаде в Токио, встретил в аэропорту Шереметьево олимпийских чемпионов по тхэквандо Максима Храмцова и Владислава Ларина и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На видеозаписи запечатлен момент, когда спортсмены дают интервью в окружении людей, собравшихся в аэропорту. В это время мужчина, стоявший рядом и снимающий себя на мобильный телефон, попросил Ларина пожать ему травмированную во время состязаний руку. Спортсмен сделал это, а снимающий происходящее на видео мужчина сказал: «Ребята, смотрите, я с ним».
Ларин признался, что уже не в первый раз побеждает с подобной травмой и, несмотря на это, чувствует себя отлично.
Ранее напротив станции метро «Павелецкая» появилось граффити с изображением дзюдоистов, подписанное хештегом #wewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной, участники которой в этом году выступают под нейтральным флагом и без гимна.
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