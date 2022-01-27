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Россиянин нашел способ самостоятельно убрать сугробы с улиц подмосковного города

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Россиянин нашел способ самостоятельно убрать сугробы с улиц подмосковного города
Фото: Telegram-канал «Москва сейчас»

Россиянин нашел способ самостоятельно убрать сугробы с улиц подмосковного города. В Апрелевке местный житель не дождался работников коммунальных служб и пригнал трактор. Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас».

Россиянин своими силами расчистил дороги от сугробов, а из образовавшейся снежной горы сделал детскую горку. Остальные местные жители шутят, что в Апрелевке столько снега, что им кажется, будто его свозят сюда из Москвы.

«Ждем, когда его накажут за самоуправство», «Скоро прибегут коммунальщики и горку снесут, снег по местам растащат, а героя оштрафуют», «Еще за незаконный аттракцион в виде горки его оштрафуют», — прокомментировали юзеры.

Ранее жители подмосковного ЖК завалили снегом вход в офис управляющей компании.

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