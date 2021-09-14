Россиянин назвал себя спецназовцем ГРУ и ограбил салон связи
31-летнего жителя Челябинска задержали за ограбление салона связи в подмосковных Люберцах. Информация о произошедшем и видео с места событий появились на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.
В ролике видно, как злоумышленник сидит в салоне. В какой-то момент он подходит к продавщице, приставляет к ее шее нож и требует отдать ему деньги вместе с новыми телефонами. При этом россиянин говорит, что «не советует шутить» со спецназом ГРУ, имея в виду себя. Получив требуемое, он скрывается из помещения.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили и задержали преступника на улице Кирова. Выяснилось, что днем ранее он успел ограбить другой магазин в микрорайоне Опытное поле. Злоумышленника отправили под стражу, изъяв у него часть похищенного.
Представитель пресс-службы ведомства отметила, что материальный ущерб от кражи составил более 130 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»).
Ранее москвичка приютила грабителя, напавшего на нее с ножом. Злоумышленник требовал у женщины денег и угрожал ей изнасилованием. Пострадавшая попыталась успокоить мужчину и пригласила к себе домой. Там преступник помылся, поел и попытался остаться на ночевку, однако получил отказ. Только после ухода нападавшего москвичка обратилась в полицию.
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