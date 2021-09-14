Россиянин назвал себя спецназовцем ГРУ и ограбил салон связи

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские вычислили и задержали преступника на улице Кирова. Выяснилось, что днем ранее он успел ограбить другой магазин в микрорайоне Опытное поле. Злоумышленника отправили под стражу, изъяв у него часть похищенного.

Представитель пресс-службы ведомства отметила, что материальный ущерб от кражи составил более 130 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК России («Разбой»).

Ранее москвичка приютила грабителя, напавшего на нее с ножом. Злоумышленник требовал у женщины денег и угрожал ей изнасилованием. Пострадавшая попыталась успокоить мужчину и пригласила к себе домой. Там преступник помылся, поел и попытался остаться на ночевку, однако получил отказ. Только после ухода нападавшего москвичка обратилась в полицию.

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