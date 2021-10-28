Россиянин обвинил шестилетнюю падчерицу в недосмотре за братом и избил ее

Россиянин избил шестилетнюю падчерицу за то, что та якобы недосмотрела за полуторагодовалым сводным братом. Об инциденте сообщил «Московский комсомолец».

Известно, что семья проживает в квартире в пятом квартале московского района Капотня. Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и получил ожоги. Мужчина обвинил дочь жены от первого брака в том, что та не уследила за его сыном, и ударил ее в глаз. После этого россиянин сбежал из квартиры.

Девочку вместе с младшим братом госпитализировали. Дальнейшая судьба главы семейства пока остается неизвестной.

Ранее жительница района Отрадное поделилась видео, на котором мужчина избивает своего сына на улице. Поведение молодого отца возмутило пользователей сети.