Россиянин побил автомобиль во дворе и попал на видео

В комментариях отметили, что инцидент произошел в Котельниках. При этом многих возмутило бездействие полицейских, из-за которого злоумышленник успел скрыться. «Моя милиция меня бережет», — с иронией написал один из пользователей.

Другой юзер предположил, что хулиган вообще мог побить собственное авто.

Ранее на юго-востоке Москвы задержали 21-летнюю девушку, которая сель за руль в нетрезвом виде и повредила семь припаркованных во дворе автомобилей. Россиянка ответила, что «решила покататься» на машине сожителя, пока тот находился на работе.