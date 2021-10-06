Россиянин побил автомобиль во дворе и попал на видео
Россиянин, бьющий припаркованный в столичном дворе автомобиль, попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва с огоньком».
Уточняется, что мужчина набросился на авто на Сосновой улице с предметом, похожим на пистолет. На кадрах видно, как неизвестный несколько раз ударяет по машине и разбивает в ней стекла. Сообщество отметило, что местные жители несколько раз вызывали полицию, но в итоге хулиган ушел сам.
В комментариях отметили, что инцидент произошел в Котельниках. При этом многих возмутило бездействие полицейских, из-за которого злоумышленник успел скрыться. «Моя милиция меня бережет», — с иронией написал один из пользователей.
Другой юзер предположил, что хулиган вообще мог побить собственное авто.
Ранее на юго-востоке Москвы задержали 21-летнюю девушку, которая сель за руль в нетрезвом виде и повредила семь припаркованных во дворе автомобилей. Россиянка ответила, что «решила покататься» на машине сожителя, пока тот находился на работе.