Россиянин поджег пять автомобилей во дворе жилого дома в Подмосковье
Неизвестный мужчина поджег пять автомобилей во дворе жилого дома в Московской области. Telegram-канал «Подмосква» сообщил, что инцидент произошел в ЖК «Новое Пушкино».
Произошедшее попало на видео. На кадрах заметно, что на место для тушения горящих машин прибыли пожарные. «Жесть», — прокомментировал инцидент очевидец.
Кроме того, камеры записали и момент поджога автомобилей. При этом на данный момент пока нет информации о личности россиянина, совершившего хулиганский поступок. Его мотив также неизвестен.
Ранее житель столичного района Богородское подпалил три автомобиля во дворе дома на 3-й Гражданской улице. Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.