Россиянин поджег пять автомобилей во дворе жилого дома в Подмосковье

Кроме того, камеры записали и момент поджога автомобилей. При этом на данный момент пока нет информации о личности россиянина, совершившего хулиганский поступок. Его мотив также неизвестен.

Ранее житель столичного района Богородское подпалил три автомобиля во дворе дома на 3-й Гражданской улице. Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.