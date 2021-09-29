Россиянин помешал грабителю на электросамокате в Москве

Продавец магазина электронных товаров в Москве смог остановить грабителя, который в открытую похитил два дорогих смартфона с прилавка. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

По материалам следствия, злоумышленник зашел в магазин по продаже мобильных телефонов, и, дождавшись, пока продавец отвлечется, открыто похитил гаджеты известного бренда. После этого грабитель попытался скрыться на электросамокате, но продавец смог вовремя его остановить.

Россиянин выбежал вслед за преступником и помешал ему уехать с украденной техникой. Грабителем оказался 42-летний москвич. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на грабеж.

Ранее полиция задержала домработницу, подозреваемую в краже фототехники из квартиры в Москве на общую сумму около двух миллионов рублей.