Россиянин повис вниз головой в метро и привлек внимание пользователей сети

Россиянин, повисший вниз головой на поручне в московском метро, привлек внимание пользователей сети. Снимок пассажира в необычной позе публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Вот так делай три раза в день и спина болеть не будет», — в шутку прокомментировала фото администрация сообщества.

Многие комментаторы возмутились поведению мужчины и порекомендовали ему ознакомиться с правилами пользования метрополитеном. «Клоун», «Вседозволенность и отсутствие тормозов», — заявили пользователи.

Один из юзеров отнесся к увиденному с юмором и пошутил, что пассажир может быть туристом из Австралии. Некоторые и вовсе одобрили поведение россиянина и назвали его «красавчиком». Комментаторы также предположил, что мужчина может быть приезжим, но эта позиция не нашла поддержки у большей пользователей: те назвали подобные заявления «провокацией с целью разжигания социальной розни».

Ранее пользователей сети развеселил пассажир столичного метро, который забрался на поручень в вагоне. Некоторые осудили такой поступок и назвали бескультурным.