Россиянин пожаловался на шум от стройки рядом с домом и получил совет

Житель Москвы в группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» пожаловался на шум от стройки, расположенной рядом с его домом, и спросил у соседей, когда управляющая компания будет менять окна на стеклопакеты с более качественной звукоизоляцией.

«Я надеюсь, что в этих группах есть муниципальные депутаты, может они отреагируют и помогут не только ускорить замену окон, но и решить вопрос с шумными работами в ночное время, мы ведь и ночь не спим. Я уже не раз выходил ночью и останавливал стройку, разговаривал с их бригадирами, ничего не помогает», — написал автор поста.

В комментариях жители соседних домов отметили, что столкнулись с такой же проблемой. Им обещали поставить новые стеклопакеты стеклопакеты, но работы по их замене были проведены не полностью. «Они поменяли часть окон а одном доме, но не у всех. А в другом даже не начинали. Может, к концу стройки сделают. А пока терпите», — рассказали юзеры.