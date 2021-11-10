Россиянин пожаловался на шум от стройки рядом с домом и получил совет
Житель Москвы в группе Facebook «Фили Давыдково. Соседи» пожаловался на шум от стройки, расположенной рядом с его домом, и спросил у соседей, когда управляющая компания будет менять окна на стеклопакеты с более качественной звукоизоляцией.
«Я надеюсь, что в этих группах есть муниципальные депутаты, может они отреагируют и помогут не только ускорить замену окон, но и решить вопрос с шумными работами в ночное время, мы ведь и ночь не спим. Я уже не раз выходил ночью и останавливал стройку, разговаривал с их бригадирами, ничего не помогает», — написал автор поста.
В комментариях жители соседних домов отметили, что столкнулись с такой же проблемой. Им обещали поставить новые стеклопакеты стеклопакеты, но работы по их замене были проведены не полностью. «Они поменяли часть окон а одном доме, но не у всех. А в другом даже не начинали. Может, к концу стройки сделают. А пока терпите», — рассказали юзеры.
Одна жительница предложила решение проблемы. Она посоветовала мужчине звонить сразу в компанию, которая занимается заменой окон в его доме. Женщина отметила, что после звонка к ней пришли специалисты и сделали замеры, а через полтора месяца поставили новые окна.
Ранее стало известно том, что генеральный директор фирмы по изготовлению, доставке и установке стеклопакетов в Зеленограде обманул 11 клиентов в общей сумме на шесть миллионов рублей.