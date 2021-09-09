Россиянин пожаловался на ворующих автомобильные колпачки «фетишистов»
Россиянин пожаловался на ворующих автомобильные колпачки «фетишистов», орудующих в Москве. Об этом он написал в районной Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».
«Необычно, когда два дня подряд с твоей машины скручивают два комплекта колпачков с колес. Ну ладно, одни были дорогие, на стиле, но другие-то я поставил антивандальные. Да-да-да, и такие тоже бывают. Но итог один. Их снова нет», — написал москвич.
В комментариях местные жители рассказали о подростковом тренде выкладывать в TikTok видеоролики с вороваными колпачками. «У меня жена через местных пацанят выцепила парнишку, который скрутил защиту на ниппели у всего дачного поселка. Из хорошей семьи. Вынес коробку из-под обуви, на треть заполненную колпачками», — поделился своей историей подписчик паблика. «Тиктокеры, не иначе!», «Тиктокеры 6-го разряда. Убогие», «Недоразвитые малолетки, равно будущие мошенники», — написали соседи.
Ранее в сентябре сообщалось о том, что Южный административный округ лидирует по числу угонов автомобилей в Москве. Здесь зафиксирована почти треть угонов за последний год в столице.
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