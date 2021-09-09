Россиянин пожаловался на ворующих автомобильные колпачки «фетишистов», орудующих в Москве. Об этом он написал в районной Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

«Необычно, когда два дня подряд с твоей машины скручивают два комплекта колпачков с колес. Ну ладно, одни были дорогие, на стиле, но другие-то я поставил антивандальные. Да-да-да, и такие тоже бывают. Но итог один. Их снова нет», — написал москвич.