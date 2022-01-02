Россиянин предупредил соседей об агрессивных закладчиках

Житель Академического района столицы предупредил соседей: в подъездах жилых домов стали чаще появляться закладчики и их клиенты. По словам россиянина, некоторые из них могут вести себя агрессивно. Пост был опубликован в Facebook-группе «Уютный Академический».

По словам автора, торговцев наркотиками и их покупателей он неоднократно встречал в одной из многоэтажен на Профсоюзной улице. «В наш подъезд “добрая душа” впустила наркомана, который сидит более трёх часов на лестничной клетке между первым и вторым этажом», — рассказал автор поста, добавив, что мужчине вызвали скорую, но медики, поинтересовавшись, все ли у него в порядке, и получив положительный ответ, сразу уехали.

В другой день он заметил, как несколько человек пытались что-то выкопать ножом рядом с одним из столбов во дворе, а потом о чем-то расспрашивали дворника. «Я позвонил участковому и все рассказал. Он обещал вызвать наряд. Едут до сих пор», — сообщил автор поста.

В комментариях подписчики сообщества признались, что сами неоднократно сталкивались в такой проблемой. Некоторые участники группы поделились фото из своих подъездов с разбитыми цветочными горшками. Жители района предложили автору поста установить в подъезде камеры, но тут же заметили: это может не остановить потребителей наркотиков. Также подписчики посочувствовали жильцам дома на Профсоюзной.

«Бедные жильцы этого дома. Там и соседи есть “весёлые”. Летом наблюдали голого молодого человека, который активно, с радостными воплями, пытался вывалиться с балкона. Судя по его выкрикам, там был явно не алкоголь», — написали в комментариях.

Ранее жители столицы пожаловались на закладчиков, устроивших разгром в подъезде одного из жилых домов.