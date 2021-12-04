Россиянин принес героин на заседание по делу о хранении героина

44-летний россиянин принес героин в Гагаринский районный суд в Москве, где проходило заседание по его делу о хранении наркотиков. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина выслушал обвинительное решение по части 2 статьи 228 УК России («Хранение наркотических средств в крупном размере»). Его взяли под стражу в зале суда, провели в конвойное помещение, обыскали и обнаружили наркотики.

Осужденный взял с собой в суд шприц, флакон и пакетик с запрещенным веществом. Найденное направили на экспертизу. В ближайшее время мужчину ждет заведение еще одного уголовного дела.

Ранее в Мытищах сотрудники полиции задержали 41-летнего приезжего за хранение наркотиков. У него обнаружили и изъяли два десятка свертков с неизвестным веществом, а также 25 свертков с героином.