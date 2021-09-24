Россиянин принес на кассу «Пятерочки» сотни плиток шоколада и отказался платить

По информации источника, герой ролика намеревался приобрести 300 упаковок шоколада различных марок.

Некоторых комментаторов возмутил поступок россиянина. «Молодой человек не ценит чужой труд — дай бог, чтобы к его труду относились так же», — заметила юзерша. Кто-то предположил, что мотивом такого поступка могла стать скука или «желание похулиганить». Одна из подписчиц заявила, что кассир «много на себя берет» и не имеет права не пускать покупателя в магазин. Женщина подчеркнула, что покупатель ничего не украл и не испортил, поэтому и у полиции нет оснований его задерживать.

Ранее пьяный россиянин избил сотрудницу «Пятерочки» в Щелково. Мужчина ударил женщину по голове и стянул с нее верхнюю одежду.

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