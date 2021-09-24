Россиянин принес на кассу «Пятерочки» сотни плиток шоколада и отказался платить
Россиянин принес на кассу в магазине «Пятерочка» несколько сотен плиток шоколада, а затем отказался платить за них. По информации Instagram-аккаунта «Выхино Жулебино Люберцы», инцидент произошел в Москве.
Мужчина заявил, что передумал оплачивать взятые с полок супермаркета товары. Сотрудница магазина пригрозила покупателю полицией, а затем выгнала его из зала. «Уходите и сюда больше не приходите», — заявила женщина.
По информации источника, герой ролика намеревался приобрести 300 упаковок шоколада различных марок.
Некоторых комментаторов возмутил поступок россиянина. «Молодой человек не ценит чужой труд — дай бог, чтобы к его труду относились так же», — заметила юзерша. Кто-то предположил, что мотивом такого поступка могла стать скука или «желание похулиганить». Одна из подписчиц заявила, что кассир «много на себя берет» и не имеет права не пускать покупателя в магазин. Женщина подчеркнула, что покупатель ничего не украл и не испортил, поэтому и у полиции нет оснований его задерживать.
Ранее пьяный россиянин избил сотрудницу «Пятерочки» в Щелково. Мужчина ударил женщину по голове и стянул с нее верхнюю одежду.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!