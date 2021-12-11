Россиянин прокатился на кабриолете в мороз и попал на видео

Увиденное вызвало у комментаторов желание пошутить. «Это Дед Мороз домой едет», «Это чтобы покурить, окошко открыл», «Еще и без шапки. Крышу забыл дома», — начали упражняться в юморе пользователи сети. Кто-то обвинил водителя в недостатке интеллекта.

Некоторые нашли объяснение тому, почему мужчина едет в открытом автомобиле зимой. «Крышу в авто заклинило. Обычная ситуация у кабриолета», — пояснил один из комментаторов. Еще один мужчина добавил, что крыша могла попросту примерзнуть, и водитель незаслуженно стал объектом для шуток.

Ранее россиян развеселили дворники, которые вывели лопатами на снегу фразу «СССР хочу» и нарисовали шестиконечную звезду. Творчество коммунальщиков заметили возле станции метро «Филатов Луг».