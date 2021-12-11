Сегодня в 05:35
1 мин.

Россиянин прокатился на кабриолете в мороз и попал на видео

Новости /
Россиянин прокатился на кабриолете в мороз и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Россиянин, прокатившийся по заснеженным улицам столицы в кабриолете, попал на видео и развеселил россиян. Ролик выложили в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Главное, что резина зимняя», — пошутила администрация сообщества. На кадрах указано, что температура на улице составляет 9 градусов мороза.

Увиденное вызвало у комментаторов желание пошутить. «Это Дед Мороз домой едет», «Это чтобы покурить, окошко открыл», «Еще и без шапки. Крышу забыл дома», — начали упражняться в юморе пользователи сети. Кто-то обвинил водителя в недостатке интеллекта.

Некоторые нашли объяснение тому, почему мужчина едет в открытом автомобиле зимой. «Крышу в авто заклинило. Обычная ситуация у кабриолета», — пояснил один из комментаторов. Еще один мужчина добавил, что крыша могла попросту примерзнуть, и водитель незаслуженно стал объектом для шуток.

Ранее россиян развеселили дворники, которые вывели лопатами на снегу фразу «СССР хочу» и нарисовали шестиконечную звезду. Творчество коммунальщиков заметили возле станции метро «Филатов Луг».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.