Россиянин прокатился на велосипеде с пассажиром на плечах и попал на видео

На юго-востоке столицы мужчина посадил на плечи пассажира и прокатиля с ним на велосипеде. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте «Жулебино Москва Люберцы (18+)».

На записи видно, как велосипедист едет по улице, в то время как на плечах у него сидит мужчина. За кадром играет песня Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».