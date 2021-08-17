Россиянин прокатился на велосипеде с пассажиром на плечах и попал на видео
На юго-востоке столицы мужчина посадил на плечи пассажира и прокатиля с ним на велосипеде. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте «Жулебино Москва Люберцы (18+)».
На записи видно, как велосипедист едет по улице, в то время как на плечах у него сидит мужчина. За кадром играет песня Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».
Пользователей сети развеселило видео. Кто-то назвал происходящее «цирковым номером» и восхитился изобретательности россиян. Многие оценили саундтрек к ролику и отметили, что он хорошо подходит к ситуации. «Такси выходит на новый уровень. Класс — подэкономный. Скоро на всех дорогах Москвы и Подмосковья», — пошутили в подписи к посту.
Ранее видео с подростками, катающимися по МКАД на велосипедах, вызвало бурную реакцию в сети. Москвичи возмутились такому поведению и напомнили, что на кольцевой автодороге нельзя кататься на велосипедах.
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