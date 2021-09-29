Россиянин расплатился билетами «банка приколов» за iPhone 13

Покупатель расплатился за новый iPhone 13 билетами «банка приколов». Об этом в среду, 29 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Земляной Вал в Москве. Мужчина встретился с подставным сотрудником салона связи, с которым заранее договорился о продаже ему двух гаджетов — якобы для магазина. Во время сделки злоумышленник заплатил москвичу 180 тысяч рублей вместо 300, как было обговорено. На это покупатель заявил, что донесет недостающую сумму, а пока возьмет только один смартфон. Однако после того, как мужчина покинул место сделки, продавец больше его не видел.

Обманутый россиянин решил обратиться к сотрудникам магазина, в котором якобы работал мошенник, однако там ему объяснили, что человек с такими именем и фамилией в магазине не работает. Тогда москвич внимательнее изучил банкноты и понял, что они фальшивые.

Силовики начали проверку по факту случившегося.

Ранее первый покупатель iPhone 13 в Москве рассказал о своих впечатлениях от нового гаджета.