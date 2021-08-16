Россиянин рассказал о странных встречах в Москве и рассмешил пользователей сети

Россиянин поделился воспоминаниями о странных встречах в Москве на своей странице в Facebook. Истории мужчины рассмешили пользователей сети и заставили вспомнить об инопланетянах и «попаданцах».

Юзер рассказал, что на днях у дома к нему подошел «молодой, прилично одетый парень» и спросил, в каком поселке он сейчас находится. Услышав, что это Москва, он ушел в неизвестном направлении.

Автор поста отметил, что не придал этому значения, пока не услышал об аналогичной ситуации от знакомого. Тот рассказал, что у Лосиного острова во время дождя к нему подошла пара, спросившая, есть ли в пешей доступности аэропорт. Мужчина и женщина уточнили, что хотят улететь в Сочи. Рассказчик отметил, что они вышли из леса и выглядели сухими, несмотря на мокрую погоду. В руках у них был чемодан и дорожная сумка.

Автор поста пошутил, что к Москве, по его мнению, «стягиваются таинственные силы» из параллельной реальности, а эти два инцидента — часть чего-то большего. В комментариях вспомнили похожие ситуации. Один из пользователей рассказал, что видел в районе Мытищ пару в одежде двухсотлетней-трехсотлетней давности, которая гуляла и вела себя, как будто действительно находилась в прошлом. «Я с тех пор в Мытищи опасаюсь ездить», — посмеялся юзер.

Некоторые вспомнили про инопланетян или «попаданцев» — путешественников во времени и пространстве. Нашлись и те, кто считают, что странные прохожие были шутниками или приезжими. Кто-то высказал мнение, что обилие информационного шума плохо влияет на память и это объяснят поведение таких людей.

Ранее москвичей удивили «странные события» на могиле худрука «Современника» Галины Волчек. Посетители кладбища сообщили о появлении на надгробии памятника, о котором не знали ни друзья, ни поклонники Волчек, ни артисты театра.

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