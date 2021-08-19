Россиянин решил отсудить землю у семьи с ребенком-инвалидом

Предприниматель пытается отсудить у семьи с ребенком-инвалидом земельный участок в Подмосковье. О подробностях конфликта пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

По данным СКР, российский бизнесмен давно хочет забрать у семьи землю, выделенную ей государством в Солнечногорском районе. Сюжет об этом вышел на одном из федеральных каналов. После этого председатель ведомства поставил на контроль в центральном аппарате все доследственные проверки по этому делу и поручил докладывать ему о результатах.

В СМИ сообщают, что строительство на участке уже началось.

Ранее фитнес-клуб в подмосковных Химках отказался пускать в бассейн девочку-инвалида с ДЦП. Юрист рассказал «Мосленте», что действия администрации незаконны и попадают под статью 136 УК России («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).

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