Россиянин скрылся с места преступления на детской коляске и попал на видео

Источник сообщил, что мужчина находился дома у знакомого в шестом микрорайоне и увидел коляску на лестничной площадке. Злоумышленник украл ее, воспользовавшись тем, что никто не наблюдал за его действиями.

Правоохранители задержали вора по месту жительства. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Коляску изъяли и собираются вернуть владельцу. Ущерб составил десять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России («Кража»). Похититель находится под подпиской о невыезде.

Ранее на севере Москвы злоумышленник украл велосипед у вдовы-инвалида. Пользователи сети дали советы женщине, как найти похитителя.