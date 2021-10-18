Россиянин скрылся с места преступления на детской коляске и попал на видео
Злоумышленник угнал детскую коляску в Зеленограде и попытался скрыться на ней с места преступления. Похищение попало на видео, ролик опубликовала пресс-служба окружного УВД.
На кадрах видно, как злоумышленник выезжает на коляске из подъезда и сворачивает на тротуар.
Источник сообщил, что мужчина находился дома у знакомого в шестом микрорайоне и увидел коляску на лестничной площадке. Злоумышленник украл ее, воспользовавшись тем, что никто не наблюдал за его действиями.
Правоохранители задержали вора по месту жительства. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Коляску изъяли и собираются вернуть владельцу. Ущерб составил десять тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК России («Кража»). Похититель находится под подпиской о невыезде.
Ранее на севере Москвы злоумышленник украл велосипед у вдовы-инвалида. Пользователи сети дали советы женщине, как найти похитителя.