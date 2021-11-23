Россиянин станцевал под песню Лепса в метро и попал на видео

Пользователи сети позитивно отнеслись к поведению мужчины. «Как он прекрасен», «Неплохо», «Радует, что хоть кто-то еще открыт в этой подземке», — восхитились комментаторы. Некоторые в шутку предположили, что пассажир возвращается из ночного клуба и его еще «не отпустило».

В комментариях заметили, что других людей в вагоне тоже не смутило поведение танцора. «Никто не пялится, замечаний не делает. Почти Нью-Йорк», — написал пользователь. Кто-то добавил, что поведение пассажира безобидно и поднимает настроение. «Лучше быть позитивным», — заключили в дискуссии под постом.

Ранее москвичи поспорили под видео курящего пассажира в вагоне метро. Кого-то возмутило такое поведение, а кто-то призвал дать мужчине «доехать с кайфом».