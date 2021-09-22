Россиянин закурил в вагоне метро и попал на видео

Многие комментаторы отметили сходство пассажира с актером Евгением Леоновым. «Воскрес», «Евгений Павлович сделал перекур! А вы?» — пошутили пользователи сети.

Нашлись те, кого возмутило поведение россиянина. «И никто ж не заставил его сожрать эту сигарету, и даже полицию не вызвали», — с негодованием заметил один из юзеров. Ему возразили, что раньше курить было разрешено даже в самолетах, и необходимо дать пассажиру «доехать с кайфом». «Что пристали к человеку? Фашисты!» — встал на защиту курильщика другой пользователь. Кто-то рассказал, что сам однажды закурил в вагоне метро, находясь в нетрезвом состоянии.

Ранее пользователей сети возмутил россиянин, закуривший сигарету в туалете аэропорта Шереметьево. Юзеры возмутились такому поступку и сравнили курильщиков с наркоманами.

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