Россиянин столкнулся с «королевским презрением» из-за iPod

«Ну, думаю, что iPhone, что iPod, какая разница — аккумуляторы продаются, сервисы работают. Иду в сервис у нас на Пресне... И вы бы видели, с каким королевским презрением они на меня там посмотрели!» — написал Размахнин.

Он подчеркнул, что сотрудники сервиса заявили, что «на такое аккумуляторов нет», после чего посоветовали поискать нужную деталь на AliExpress. При этом мастер и его помощница заявили, что даже при наличии запчасти ремонт обойдется в две тысячи рублей. Журналист отметил, что этот ценник в два раза выше стоимости замены аккумулятора у iPhone. В ответ сотрудники сервиса заявили, что ценовой разброс обусловлен тем, что это разные гаджеты, «они по-разному разбираются».

В комментариях подписчики посоветовали сразу несколько других сервисов, где можно отремонтировать сломавшийся iPod, а также предложили заменить аккумулятор самостоятельно. Одна из пользовательниц рассказала, что недавно нашла у себя такой же старый гаджет. «Хотела продать, но младший брат выпросил: "Такой винтаж. Это же круто!" Так что обдай этих отставших от жизни мастеров встречным цунами презрения», — написала москвичка.

Другой пользователь рассказал, как еще в советское время вызывал мастера для ремонта телевизора, который потом приходил к нему регулярно. «Хамства не было. А потом после вызова мастера из ателье взял у него телефон, и он приходил к телевизору, как скорая помощь», — рассказал подписчик.

Ранее мошенник расплатился за новый iPhone билетами «Банка приколов». Гаджет стоил 180 тысяч рублей. Сейчас злоумышленника ищет полиция.