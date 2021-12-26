Россиянин связал демонтаж телефонных автоматов в Москве с выходом «Матрицы»

Житель Москвы в группе «Москва моя» в Facebook заподозрил, что демонтаж телефонных автоматов в Москве может быть связан с выходом новой части фильма «Матрица».

На фотографиях, выложенных в сеть, запечатлен момент выкорчевывания конструкции с мостовой на московской улице. «В Москве демонтируют телефоны-автоматы, жаль. Надеюсь, это никак не связано с выходом четвертой "Матрицы"», — пошутил автор топика. Россияне, в свою очередь, поинтересовались, в связи с чем мужчине стало жаль автоматы, аргументировав свой вопрос тем, что этими устройствами уже давно никто не пользуется.

«А они сейчас зачем? Если только не пытаться через них влезть в матрицу», «Они еще остались? Я их в Москве лет 10-15 не видел», «Они же бесплатные сейчас. Вот потерял ты мобильный, или он разрядился, и можно позвонить на городские и мобильные», — прокомментировали юзеры.

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