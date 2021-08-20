Россиянин устроил скандал из-за просьбы надеть маску в самолете и попал на видео

Сотрудники правоохранительных органов сняли мужчину с самолета Москва — Уфа за отказ надевать медицинскую маску в салоне. Об этом в пятницу, 20 августа, пишет Telegram-канал «Уфа 1», публикуя видео инцидента.

В кадр попал момент его конфликта с правоохранителями. Полицейским пришлось применять силу, чтобы вывести россиянина из салона. По данным канала, пассажир отказался выполнять просьбу о ношении защитных масок во время перелета, из-за чего устроил скандал.