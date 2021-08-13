Россиянин выкинул вещи с пятого этажа и захотел убежать

В подмосковном Реутове на улице Советской задержан мужчина, выкидывавший вещи с пятого этажа. Он хотел убежать, но дождался полицейских. Информация и видео с места событий опубликованы в Instagram-аккаунте «РЕУТОВ Подмосковье».

На ролике видны лежащие на земле под окнами предметы, среди которых оконные рамы с выбитыми стеклами, коробки и техника. На фоне слышны крики. Автор видео заявил, что людям страшно из-за происходящего.