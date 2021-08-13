Россиянин выкинул вещи с пятого этажа и захотел убежать
В подмосковном Реутове на улице Советской задержан мужчина, выкидывавший вещи с пятого этажа. Он хотел убежать, но дождался полицейских. Информация и видео с места событий опубликованы в Instagram-аккаунте «РЕУТОВ Подмосковье».
На ролике видны лежащие на земле под окнами предметы, среди которых оконные рамы с выбитыми стеклами, коробки и техника. На фоне слышны крики. Автор видео заявил, что людям страшно из-за происходящего.
Комментаторы предположили, что мужчина наркоман или находится в психозе из-за алкоголя. Кто-то подтвердил, что в городе в последнее время стало очень много алкоголиков. «Мне кажется, Советская — самая веселая улица в Реутове», — заметил один из юзеров.
Ранее москвич выбросил из окна трехлетнего сына на юго-востоке столицы. Ребенок получил травмы, отца задержали правоохранительные органы.
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