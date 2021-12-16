Россиянин забрался на седьмой этаж на подъемнике и признался девушке в любви
Россиянин забрался на седьмой этаж жилого дома с помощью подъемника, чтобы спеть серенаду любимой девушке под аккомпанемент саксофона. Видео с места событий выложили в Telegram-канале «МК: срочные новости».
Мужчину, решившегося на необычное признание в любви, заметили в Селятино. «Молодец! Забрался на седьмой этаж, чтобы поздравить свою любимую с букетом. По-моему, в наше время это очень романтично», — прокомментировала произошедшее автор ролика.
В Telegram-канале «Новости Москвы» оценили поступок молодого человека. «Не перевелись еще романтики», «Оказывается, такие парни еще существуют», — восхитились пользовательницы сети.
Комментаторы мужского пола отнеслись к романтичному признанию более сдержанно и с юмором. «Надеюсь, она ему хотя бы не отказала», — отметил один из юзеров. Однако некоторые мужчины все же похвалили героя ролика и призвали чаще удивлять девушек.
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