Россиянин забрался на седьмой этаж на подъемнике и признался девушке в любви

Россиянин забрался на седьмой этаж жилого дома с помощью подъемника, чтобы спеть серенаду любимой девушке под аккомпанемент саксофона. Видео с места событий выложили в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Мужчину, решившегося на необычное признание в любви, заметили в Селятино. «Молодец! Забрался на седьмой этаж, чтобы поздравить свою любимую с букетом. По-моему, в наше время это очень романтично», — прокомментировала произошедшее автор ролика.