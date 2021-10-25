Россиянина обрызгали из перцового баллончика за попытку погладить лошадь

Девушка распылила перцовый баллончик в лицо мужчине после того, как тот пытался погладить ее лошадь. Агентство «Москва» сообщило, что инцидент произошел на Покровке.

23-летний пострадавший рассказал, что увидел на улице россиянку верхом на лошади и захотел погладить животное, несмотря на возражения наездницы. После этого девушка обрызгала его, применив средство самообороны.

Полиция прибыла на место и начала проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее жители Ленинского проспекта пожаловались на неизвестную, которая нападает на местных с перцовым баллончиком. В сеть попала видеозапись, на которой женщина брызгает в девушку из баллончика, называя это «дезинсекцией». По словам жильцов, правоохранители продолжают бездействовать даже после неоднократных жалоб на хулиганство.